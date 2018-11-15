Vahap Munyar'a Adana'dan Hemşehrilik Beratı

ADANA Büyükşehir Belediyesi meclisi, Hürriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar
'a hemşehrilik beratı verilmesi kararı aldı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, kentte 20 Kasım
'da Tiyatro Salonu'nda yapılacak Ekonomi
Zirvesi'ne konuşmacı olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a hemşehrilik beratı verilmesi için başkanlık makamına dilekçe sundu. Başkanlık makamı tarafından 'olur' verilen hemşehrilik beratı kararı, meclis gündemine konuldu. Bugün toplanan Büyükşehir Belediye meclisi, oy birliğiyle Munyar'a hemşehrilik beratı verilmesi kararı aldı. Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
ise meclis kararını, "Vahap Bey'in Adana ile ilgili sıcak düşünceleri ve Adana'nın gelişimine verdiği destek nedeniyle öneriye olur verdik" diye değerlendirdi. - Adana
Adana,Vahap Munyar
15 Kasım 2018 Perşembe 16:55