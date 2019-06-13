Vahap Seçer: Basketbolu ileri noktalara taşımak için kararlıyız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadın Basketbol Takımının performansı tartışılmaz olduğunu ve bugüne kadar önemli başarılar elde ettiğini bu nedenle de erkek takımını da kurarak kentte basketbolu ileri noktalara getirmekte kararlı oldukları söyledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Basketbol hayatına doğduğu kent olan Mersin'de başlayan ve kariyeri boyunca gösterdiği performans ile adından söz ettiren Ömer Onan Başkan Seçer'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Sohbet havasında geçen ziyarette Seçer, Onan'a Mersin'de kurmayı planladıkları erkek basketbol takımını için yapacakları çalışmaları anlattı. Seçer, Mersin'de basketbolunun çok daha ileri noktalara gelmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli katkıları vereceklerini ifade ederken, Ömer Onan ile fikir alışverişinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımının performansı tartışılmaz olduğunu ve bugüne kadar önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Seçer, "Kadın basketbol kulüplerimizin bugünkü noktadan çok daha iyi noktalara taşınması konusunda kararlıyız. Erkek basketbol takımının oluşturulması konusunda önümüzdeki dönemlerde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Sporu önemsiyoruz. Sporun Türk gençliğine, toplumsal ve kentin tanıtımını sağladığı katkıyı biliyoruz. Biz bütün spor disiplinlerine belediye olarak önemli katkılar yapacağız. Mersin'de sporun daha iyi noktalara gelmesi için gerekeni yapacağız" dedi.

ÖMER ONAN: MERSİN'İN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Ziyarette konuşan Onan, Mersinli olarak başkan Seçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediği için kente geldiğini belirterek, "Mersin'de çok uzun yıllardır devam eden basketbol kültürü var. O yüzden de burada hepimiz küçük yaşlarda basketbola başladık. Şu anda da ligde kadınlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Basketbol takımları var. Başkanımızla fikir alışverişleri yaptık hem de takımların yaşaması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Tabi şu an belki zamanı değil ama ileride bir erkek takımının yeniden olması hem şehir için hem federasyon için çok iyi olur. Çünkü Mersin'in potansiyeli çok yüksek. Ben basketbol oynarken, bu şehre gelen her yabancı oyuncu Mersin'e hayran kalıyordu. O açıdan da gelecek dönemlerde de erkek takımı olur" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Mersin