Vahap Seçer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Vahap Seçer oldu. CHP adayı Vahap Seçer, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Vahap Seçer ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Vahap Seçer oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Vahap Seçer, Mersin yarışında % 45,09 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Vahap Seçer toplamda 476.967 adet oy sayısına ulaştı.

Vahap Seçer Kimdir?

Vahap Seçer; 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'im ili Tarsus ilçesinde doğdu.

Çukurova Universitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Örgütlerinde İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

CHP'de kurultay delegeliği, parti meclisi üyeliği yapan Seçer, 23. dönem Mersin milletvekilliği yaptı.

2011 Genel Seçiminde de CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır.

Seçer evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Mersin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.