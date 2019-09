Vahap Tanrıverdi'den Fatih Terim'e destek

1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Teknik Direktör Fatih Terim'e verdiği ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her sene olduğu gibi bu sene de ayak oyunları erkenden başladı. İmparator Fatih Terim, Galatasaray'ın en önemli değerlerinden biridir ve milyonlarca taraftar arkasında olmaya devam edecektir" dedi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya da verdiği 3 maçlık cezanın yankıları sürüyor. Başta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in tepki gösterdiği kararlara camiadan da tepkiler devam ediyor. 1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, yayınladığı açıklama ile Teknik Direktör Fatih Terim'in her zaman yanında olduklarını vurguladı.Vahap Tanrıverdi açıklamasının devamında, "Her sene olduğu gibi bu sene de ayak oyunları erkenden başladı. İmparator Fatih Terim Galatasaray'ın en önemli değerlerinden biridir ve milyonlarca taraftar arkasında olmaya devam edecektir. Fatih Terim hocamızı yıpratmaya çalışan 'organize kötüler' ile mücadelemiz, şampiyonluk yürüyüşümüzle birlikte devam edecek ve 23. şampiyonluğumuzu mayıs ayında ilan edeceğiz. Mayıslar bizimdir!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL