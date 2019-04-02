Vahdettin Uzunyayla Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP BİNGÖL belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla oldu. CHP adayı Vahdettin Uzunyayla, BİNGÖL belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BİNGÖL belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP BİNGÖL belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla ile ilgili seçim sonuçları ve BİNGÖL belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP BİNGÖL belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BİNGÖL belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BİNGÖL aday yarışı ve BİNGÖL seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BİNGÖL Seçim Bilgileri

BİNGÖL belediyesi için toplam sandık sayısının 224 olduğu belirlendi.

BİNGÖL belediyesi için açılan sandık sayısının ise 224 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BİNGÖL belediyesi için katılım oranının ise % 72,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BİNGÖL toplam seçmen sayısının ise 73.020 olduğu belirlendi.

BİNGÖL belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.621 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP BİNGÖL Belediye Başkan Adayı Vahdettin Uzunyayla Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP BİNGÖL belediye başkan adayı olarak gösterilen Vahdettin Uzunyayla, BİNGÖL yarışında % 1,17 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Vahdettin Uzunyayla toplamda 573 adet oy sayısına ulaştı.

Vahdettin Uzunyayla Kimdir?

Vahdettin Uzunyayla, Bingöl'ün Karlıova İlçesi Devecik Köyü'nde 1957 yılında doğdu.

Fırat Üniversitesi, İnşaat Bölümü mezunu olan Uzunyayla, Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu kurdu ve uzun dönem boyunca da başkanlık görevini üstlendi.

Bingöl Büro Emekçileri Sendikaları Kurucu Başkanlığı görevini de üstlenmiş olan Uzunyayla, Bingöl'de yer alan bazı amatör spor kulüplerinde de başkanlık ve yöneticilik yapmıştır.

Vahdettin Uzunyayla, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Bingöl Belediye Başkan adayı oldu.

Uzunyayla, evli ve 5 çocuk babasıdır.

CHP BİNGÖL belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.