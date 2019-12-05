Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'sahte peygamber' yorumu: Vahiy iddiası şirke düşürür, kafir eder

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde vefat eden 'sahte peygamber' lakaplı İskender Evrenesoğlu'nun cenaze namazının kılınmasına tepki göstererek, "Peygamberim diyenin cenaze namazına 3 bin kişi katılıyorsa Allah'ım diyenin 30 bin kişi katılabilir. Onun gömüldüğü mezardan kaçmak lazım. Mümkünse oraya adam gömmemek lazım" dedi.

Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu'nun cenaze namazının kılınmasına tepki gösteren Ünlü, "Peygamberim diyenin cenaze namazına 3 bin kişi katılıyorsa, Allah'ım diyenin 30 bin kişi falan katılabilir. Evrenesoğlu'nun ruh hali bozuk olabilir, psikolojisi bozuk olabilir, adam cinlenmiş olabilir. Vahiy geliyor iddiası adamı şirke düşürür, kafir eder" dedi.

"PEYGAMBERLİK İLANI İNSANI KAFİR EDER"

Peygamberlik iddiasının insanı kafir edeceğini söyleyen Ünlü, "'Resulullah (SAV) Resullerin sonuncusu değildir' demek insanı kafir eder. Hal böyle olunca bu kendi ameliyle Allah'a gitti. 3 bin kişi cenaze namazına nasıl katılabilir? Ben peygamberim diyen bir insanın cenaze namazı kılınır mı? Ben Resulum bana vahiy geliyor. Ben mehdiyim Allah'ın adına yemin ettirme durumu olan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Mezar almaya çalışıyorlar şefaatini dilemek için. Onun gömüldüğü mezardan kaçmak lazım. Mümkünse oraya adam gömmemek lazım. Belediye doğru bir hareket yapmış. Mezar alımını engellemiş. Zaten Amerika'da yaşayıp da buraya getirilmesi de ayrı bir proje" ifadelerini kullandı.

'Cübbeli' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü

NE OLMUŞTU?

Evrenosoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden yakınları tarafından alınarak sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirilmişti. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyulmuştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekmişti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmamıştı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konulurken Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İSKENDER EROL EVRENOSOĞLU KİMDİR?

1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerine devam etti. 2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur'anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.