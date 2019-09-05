Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı

Singapur'da kaydedildiği düşünülen bir videoda, gözü dönmüş bir kadının, yavru bir köpeğe yaptığı işkence izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Saniye saniye kaydedilen vahşet görüntülerinde, kadının, ağzı koli bandı ile bağlanmış yavru köpeğin gözünde sigara söndürdüğü; işkencenin ise dakikalarca sürdüğü görülüyor.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Görüntüler, Singapur Hayvana Zulmü Önleme Derneği'nce yayınlandı. Video çok kısa sürede ülke gündemine oturdu. İzleyenleri isyan ettiren görüntüdeki kadınların bulunması için çalışma başlatıldı.Vahşet görüntülerinde, bir kadının, elindeki sigarayı ağzı koli bandı ile bağlanmış olan yavru bir köpeğin gözünde defalarca söndürdüğü görülüyor. Ses çıkarmaması için ağzı koli bandı ile kapatılan yavru köpeğin, işkence sırasında çıkardığı sesler ise yürek parçalıyor.

KADINI TANIYANLAR LÜTFEN BİLDİRSİN

Dernek, başlattığı kampanyayla kadının bulunması için seferberlik ilan ederek, yayınladığı mesajda, "Bu görüntülerin Singapur'da kaydedilmiş olduğunu sanıyoruz ama farklı bir yer de olabilir. İzleyen ve bu kadını tanıyanlar lütfen kendi ülkelerindeki otoritelere durumu bildirsinler" ifadelerini kullandı.