Vahşetin Böylesi

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:54

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokakta yaşayan köpeği sahiplenip Almanya'ya götüren çift, diş bakımı için gittiği veterinerde çekilen röntgen sonucunda hayvanın başında 7 saçma bulunduğunu öğrenince şok oldu. Ayrıca çiftin komşusu Anke adlı Alman bir kadının da 2 yıl önce Ayvalık'tan sahiplendikleri bir başka köpeğin röntgen filminde ise belinde kurşun ve saçma parçaları bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bakılan, birkaç kez yazlıkçılar tarafından sahiplenilen ancak yeniden terk edilen 'Dük' ve 'Bobby' isimli sokak köpekleri, Almanya'da yaşayan Nurferi Bellisan Ortmann ve Jens Ortmann çifti ile Türk eşiyle birlikte Altınova'da yazlığı bulunan Anke Taner tarafından sahiplenildi. 20 yıldır ilçedeki yazlıklarında tatillerini geçiren Ortmann ile Taner çifti, her iki köpeği dönüşte Almanya'ya götürdü. Altınova'dan 2008 yılında sahiplendikleri 'İndra' isimli bir köpekleri daha olan çift, çok sevdikleri Dük'ün dişlerindeki sorun için gittikleri veteriner kliniğinde şoke oldu. Çekilen röntgen filminde, Dük'ün başının çeşitli bölgelerinde 7 saçma olduğu ortaya çıktı. Anke Taner'in sahiplendiği 'Bobby' isimli kurt köpeğinin ise bel kısmında 1 adet kurşun ve 4 adet saçma olduğu çekilen röntgen filminden anlaşıldı.4 yaşındaki Dük'ün, sahiplenilip yeniden sokaklara bırakılma hikayesinin kendisini etkilediğini söyleyen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bunlar beni çok etkiledi ve Dük'ü sahiplenmeye karar verdim. Dişleri kötüydü ve tedavi amacıyla röntgen çekildi. Röntgende Dük'ün yüzünde 4 saçma parçası görüldü. Kafa tasında toplam 7 saçma saydık. Kontrole gittiğimizde veterinerimizle tekrar konuştuk. Saçma parçalarının isabet ettiği yerler ve çokluğunun önemli olduğunu söyledi. Dük'ün direkt yüzüne ateş edilmiş. Hangi vahşi, hangi amaçla yapmış bilmiyorum. Dük'ün şimdilik bir sorunu görülmüyor. Saçmalar yumuşak dokuda. Mesela burnunun önündeki alanda. Burun çok kanayan bir yapıya sahip olduğu için ameliyatla alınması mümkün değil. Saçmaların zaman içinde yer değiştirmeden zararsız bir şekilde kalmasını diliyoruz. Vücudunun röntgeni çekilmediği için o kısımlarda da var mı bilmiyoruz. Vücuttaki saçma çokluğu ise kurşun zehirlenmesi yaptığından ölümcül oluyor" dedi.Ortmann'ın aile dostu ve Almanya'dan da komşusu olan Anke Taner ise 2 yıl önce yine Altınova'dan sahiplendiği Bobby isimli köpeği rahatsızlığından dolayı Almanya'da bir veterinere götürdüğünü ve burada çekilen genel bir röntgende talihsiz hayvanın bel kısmında 1 adet kurşun ve 4 saçmanın göründüğünü belirtti.Nurferi Bellisan Ortman ile Anke Taner, sokak canlılarına bu vahşeti yapanların insan olamayacağını belirterek, insanoğlunun sokak hayvanlarına karşı biraz daha duyarlı olması gerektiğine ilişkin mesajlar verdi. - BALIKESİR