Vahşi Batı" Yarın Seyirciyle Buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
'nın yeni oyunu "Vahşi Batı
" yarın tiyatroseverlerle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sam Shepard'ın yazdığı, Yıldırım Türker
'in çevirmenliğini yaptığı oyunun yönetimini Ergun Üğlü üstlendi.
İlk gösterimini yarın Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi'nde yapacak oyunda, Ahmet Saraçoğlu
, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, Serdar Orçin
rol alıyor.
Oyunun müziğini Deniz Noyan, dramaturgisini Gökhan Aktemur, sahne tasarımını Barış Dinçel
, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Murat Selçuk
, efekt tasarımını Erhan Aşar hazırladı.
"Kutsal aile" kavramının irdelendiği iki perdelik oyun, iki oğul arasında yaşanan çatışmayı ele alıyor.
Oyun, ayrıca 16, 20, 21, 22, 23 Mart
tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izlenebilecek.
Kültür Sanat
Kaynak: AA