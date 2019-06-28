28.06.2019 12:38
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"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin özel gösterimi yapıldı

"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin özel gösterimi yapıldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yapan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çeken belgesel filmi "Vahşi Cennetler: Türkiye"nin Mersin'in Gülnar ilçesinde özel gösterimi yapıldı.

Türkiye 'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yapan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çeken belgesel filmi "Vahşi Cennetler: Türkiye"nin Mersin 'in Gülnar ilçesinde özel gösterimi yapıldı.
Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, kentteki ilk gösterimi merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapılan belgesel, santralin yapım çalışmalarının devam ettiği Gülnar'daki özel gösterimde seyirciyle buluştu.
Kültür Merkezi'ndeki özel gösterime katılan Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyüp Lütfi Sarıcı konuşma yaparak küresel ısınmaya dikkati çekti.
Dünya galası 2018 yılında Ankara 'da gerçekleştirilen yapım, Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekildi. Üç aydan uzun bir sürede çekilen belgesel, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika ülkelerinde de yayınlandı.
Kaynak: AA
Türkiye , Mersin , Gülnar , Güncel

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