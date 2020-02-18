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Vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen ve cesedinin bir kısmı yakılmış halde bulunan 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın cinayet zanlısı Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:28Vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı
Afyonkarahisar'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen ve cesedinin bir kısmı yakılmış halde bulunan 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın cinayet zanlısı Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çalıştığı otelden 11 Şubat günü mesai sonrası ayrılan ve bir daha alınamayan Dursiye Sağlam'ın erkek arkadaşı Ahmet C. tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştı. Olayın adından emniyette ifadesi alınan Ahmet C.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ahmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik tedbirleri gerekçesiyle şüpheliyi basın mensuplarının bulunmadığı farklı bir kapıdan içeri soktu. Cinayet zanlısı Ahmet C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cesedin bir kısmı yanmış olarak bulundu

Öte yandan Dursiye Sağlam'ın öldürüldükten sonra cesedinin bir kısmının yakıldığı öğrenilirken, Sağlam'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze burada yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Komşuları üzgün

Oğlunun hapiste olduğu öğrenilen Dursiye Sağlam'ın evinde sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Sağlam'ın ikamet ettiği Kanlıca Mahallesi'nin Muhtarı Ahmet Karaali, olayı duyduklarında çok üzüldüklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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