Vahşi Yaşam Fotokapana Yansıdı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:32



15 Kasım 2018 Perşembe 10:32

Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğünce yaban hayatıyla ilgili bilgi edinmek amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapana boz ayının beslenmesi ile iki kurdun avlarını yeme görüntüleri takıldı.Doğa Koruma ve Mlli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir boz ayının fotokapana yansıyan görüntüsü ilgi çekiyor. Ağaca tırmanan boz ayı, bir süre ağacın dallarından beslendikten sonra alandan ayrılıyor.Bir başka görüntüde ise iki kurt başka bir yerde avladıkları hayvanı paylaşıyor ve yemeye çalışıyorlar.