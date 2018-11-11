- Vahşice öldürülen liseli Fatma Nur son yolculuğuna uğurlandı

- Vahşice öldürülen liseli Fatma Nur
son yolculuğuna uğurlandıErkek arkadaşının başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğü Fatma Nur Karaoğlan Türkoğlu
ilçesinde toprağa verildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda başı ezilerek öldürülen lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan'ın cenazesi toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde TOKİ Küme Evleri mesire alanı ormanlık bölgesindeki su kanalı içinde kayalar arasında tanınmaz halde bir ceset bulundu.Ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, 8 Ekim 2018 günü kaybolan 18 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan'a ait olduğunu belirledi.Karaoğlan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Türkoğlu ilçesine götürüldü. Fatma Nur Karaoğlan'ın cenazesi, Ulu Cami'nde öğle namazının ardından kılınan namaz sonrası Kılılı
Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki O.A. çapraz sorguda suçunu itiraf etti. O.A'nın ifadesinde, genç kızla zaman zaman görüştüğünü ve bir ay önce mesire alanının yanındaki ormanlık alanda buluştuklarını, aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Fatma Nur Karaoğlan'ı başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklandı.
11 Kasım 2018 Pazar 14:04