Vaiz Mustafa Sadıkoğlu'nun Van Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanlığı
Vaizi Mustafa Sadıkoğlu, Van
'da bazı ziyaretlerde bulundu.
Kente gelen Mustafa Sadıkoğlu, ilk olarak Van İl Müftü
Vekili Sebahattin Kesti'yi makamında ziyaret ederek, Van'da yürütülen din hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Van İl Müftülüğünün hazırlamış olduğu program çerçevesinde birinci gün İl Müftüsü Vekili Sebahattin Kesti ile birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
'i ziyaret eden Sadıkoğlu, daha sonra Hazreti Ömer Camiinde öğle vaazı vererek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İlahiyat Fakültesini, İpekyolu
ilçesinde bulunan yatılı Kur'an kurslarını, Merkez
İmam Hatip Lisesini, bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Muradiye
ilçesinde bulunan kanaat önderleri, STK
temsilcileri ve birim amirleri ile iftar programı gerçekleştiren Sadıkoğlu, programın ikinci gününde de Türkiye
Diyanet Vakfı yükseköğrenim öğrencileri, sevgi evlerinde bulunan çocukları, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ettikten sonra müftülük personeli ile birlikte ilçe müftülüğünde çalışan şehit ve gazi yakını personel ve aileleriyle iftar programında buluştu.
"Ramazan Buluşmaları" programı kapsamında Van'da olmaktan çok mutlu oyduğunu dile getiren Sadıkoğlu, "Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın hepinize selamlarını getirdim. Bu yıl Ramazan ayı temamız 'Ramazan ve İnfak' ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfımızın başlattığı 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' projesidir. Bu noktada verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz çabalardan dolayı Diyanet İşleri
Başkanlığı olarak hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN
Emin Bilmez
, Diyanet İşleri Başkanlığı
, Van
, Güncel
Kaynak: İHA