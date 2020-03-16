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Vaka sayısı 47'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.

16.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:08
Vaka sayısı 47'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, "( Koronavirüs ) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Ekonomi

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