Vaka sayısı 47'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.
16.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:08
Sağlık Bakanı Koca, "( Koronavirüs ) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Ekonomi
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