Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada

Diyarbakır'da yeni normalleşme süreciyle birlikte son 14 gün içinde 450 kişi koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 650 kişinin de evlerinde karantinada olduğu kentte vatandaşların evlerine çekilmesi sonucu sokaklar boş kaldı.

14.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:35

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı.

VATANDAŞLAR EVLERİNE ÇEKİLDİ

Hafta sonlarında kentin en işlek caddelerinde yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI UYARDI

Diyarbakır'da artan vakalar üzerine bir grup STK vatandaşları tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası'nın da bulunduğu 27 STK'nın ortak imzasını taşıyan açıklamada salgın tehdidinin devam ettiği, kontrol altına alındığına dair veri olmadığı, virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğu ve henüz bir aşısı ile tedavisinin bulunmadığı hatırlatıldı.

"OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ VAR"

Tedbirlere uyulması çağrısı yinelenen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu nedenle alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve bir o kadar da gereklidir.Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen ilimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir.

Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir. Kentin sağlık alt yapısının zorlanmasına neden olabilecektir.

Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Wuhan, Sağlık, Güncel, Haber

İlgili Haberler

13 Haziran Cumartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?13 Haziran Cumartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
Yorumlar (10)
DİYARBAKIR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI LAZIM.: Maske takana niye takıyorsun diyorlar nasıl bir toplum olduk ya “ma maske seni korurmu” en çok bu sözü duyuyorum ayrı bir sorun ise Diyarbakırda kimseye fazla ceza yazılmıyor maskesiz polis otosunun önünden geçene bile birşey denilmiyor böyle giderse Diyarbakır 2.Dalga merkezi olabilir.
Cevap Yaz 0 0
REMZİ: Başkasının ağzıyla konuşmak apt...lıktır. Diyarbakırda maske takana uzaylı gibi bakıldığını söyleyen hem ön yargılı hemde cahilin önde gidenidir.Artık bu aptal ve şövenizim gözlügünden bakmayın
Cevap Yaz 0 1
ADINI YAZ Y: Maske takma mecburiyetine ve kurallara uyarsakta uyalım kurallardan sonrada uymamız lazım. ama maalesef örneğin insanlar aynı caddede yürüyor tıklım tıklım aynı yere gidip piknik yapıyorlar 1, 5 metre mesafe kurallarına sabırla devam etsek sadece kendimizi değil başka insanlarıda düşünürsek bu virüsü yeneriz. .
Cevap Yaz 0 3
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Danıştay kararından sonra Ayasofya’daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Haberler››Sağlık››Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

09:52: FETÖ'nün terapistleri tutuklandı - Haberler 09:51: Dermatolog Mehtap Kıdır: "Güneşe Çıkarken Cildinizin Maskesini Takmayı İhmal Etmeyin" - Haberler 09:47: Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler 09:47: Depremin vurduğu Elmalı köyünde hayvancılık - Haberler 09:46: ÖZEL HAREKATLI, HAVA DESTEKLİ 'TORBACI' OPERASYONU: 30 GÖZALTI - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler 08:58: Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi - Haberler 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı