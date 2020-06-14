Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı.

VATANDAŞLAR EVLERİNE ÇEKİLDİ

Hafta sonlarında kentin en işlek caddelerinde yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI UYARDI

Diyarbakır'da artan vakalar üzerine bir grup STK vatandaşları tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası'nın da bulunduğu 27 STK'nın ortak imzasını taşıyan açıklamada salgın tehdidinin devam ettiği, kontrol altına alındığına dair veri olmadığı, virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğu ve henüz bir aşısı ile tedavisinin bulunmadığı hatırlatıldı.

"OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ VAR"

Tedbirlere uyulması çağrısı yinelenen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu nedenle alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve bir o kadar da gereklidir.Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen ilimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir.

Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir. Kentin sağlık alt yapısının zorlanmasına neden olabilecektir.