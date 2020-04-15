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Vaka sayısı artan Kosova'da tedbirler sertleştirildi

Kosova'da korona virüsle mücadelede kapsamında yeni ve sert önlemler alındı.

15.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:51
Kosova 'da korona virüsle mücadelede kapsamında yeni ve sert önlemler alındı.
Korona virüs vaka sayısının artması üzerine Kosova Sağlık Bakanlığı, Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü ile eşgüdüm içerisinde sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemler kapsamında, bugün itibariyle insanlar günde yalnızca 1 buçuk saat sokağa çıkabilecek. 22 buçuk saat evde kalınmasını öngören yasak, 3 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Yeni tedbirler kapsamında 16 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasaklanırken, 16 yaş üstü kişiler tek başına olmak şartıyla, kimliklerinde yer alan vatandaşlık numarasının sondan bir önceki hanesine göre belirlenen saatte, alışveriş ya da banka işlemleri için sokağa çıkabilecek. Yabancı uyruklu kişiler için pasaport numarası esas alınacak.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
Önlemler kapsamında araç trafiği de durduruldu. Zorunlu durumlarda engelli vatandaşlar ile 16 yaşından küçükler yalnızca bir kişinin refakati ile dışarı çıkabilecek. Önlemler çerçevesinde acil durumlar dışında 65 yaş üstü kişilerin de sokağa çıkması yasaklandı. Ayrıca, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu da getirildi.
PRİŞTİNE SOKAKLARINDA SESSİZLİK HAKİM
Bu sabah yürürlüğe giren tedbirlerin ardından başkent Priştine'de sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda çok az sayıda insan ve araç görüldü. Tedbirlerin uygulanması kapsamında polis, hem araçları hem de kimlikleri kontrol ediyor. Yasağa uymayanların 2 bin Euro'ya kadar para cezasına çarptırılması öngörülüyor.
Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Kosova'da korona virüse yakalananların sayısı 387'ye, ölenlerin sayısı ise 9'a yükseldi.
(İHA) Vaka sayısı artan Kosova’da tedbirler sertleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Kosova, Güncel
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