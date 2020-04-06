Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor

Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de 'Evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, Karşıyaka Çarşısı'nda yoğunluğa sebep oluyor.

06.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:56

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı ülke olarak ciddi bir mücadele başlattık. Vaka sayısının hızlı bir şekilde artması ile birlikte çeşitli önlemler alınırken, bir yandan da "Evde Kal" çağrıları yineleniyor. Fakat çağrılara rağmen İzmirliler, evlerinden çıkmaya devam ederek tedbirlere direniyor.

Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor

MESAFE KURALI DA HİÇE SAYILDI

İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı caddede ekipler önlemleri artırdı.

Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor

TÜRKİYE'DE SON DURUM

12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen Kovid-19, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edildi. İlk günden bu yana geride kalan 27 günde ölü sayısı 574 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, 181 bin 445 kişiye test yapıldığını bunlardan 27 bin 69'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yoğun bakımdaki 1381 hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.

Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir’de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Karşıyaka, Evde Kal, İzmir, Güncel

Haberin Videosu :

Tüm Türkiye'de Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Kartal'da PTT önündeki kuyruğa polis uyarısı - Haber 15:56: Kırıkkale'de 50 bin maskenin ücretsiz dağıtımına başlandı - Haber 15:55: İsveç'te koronaya yakalanan Türk: "İsveç'te virüse karşı hiç bir önlem yok. Ama hastaneye gitmek... - Haber 15:55: Başkan Karataş'tan Berat Kandili mesajı - Haber 15:54: Süper anne 22'inci çocuğunu doğurdu - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber