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"Vaka simülasyonu" ile kurtarma tatbikatı

Kırklareli'nde "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında "vaka simülasyonu tatbikatı" gerçekleştirildi.

03.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:34
'nde "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında "vaka simülasyonu tatbikatı" gerçekleştirildi.
Kırklareli Valiliği, UMKE ve AFAD ile Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü iş birliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, kaza yapan araçta sıkışan yaralıya önce UMKE ekipleri sağlık müdahalesinde bulundu.
AFAD ekipleri, camlarını kırdığı aracın tavanını sökerek kazazedeyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Senaryo gereği yaralı kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan aracın bagaj kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı.
Toplumda acil sağlık hizmetleri alanında farkındalık oluşturmak ve bilincin artmasını sağlamak amacıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini ifade eden Bilgin, "Kurumlar arası diyaloğun en üst seviyede olduğunu görüyoruz. Ülkemizin her türlü altyapıda, insan altyapısı başta olmak üzere ekipman ve araç altyapısında da çok güzel gelişmeler oldu." dedi.
Vali Bilgin, kurumların önceki dönemlerde ilkel şartlarda hizmet eder halden, en donanımlı hale getirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Daha önce AFAD denildiğinde iki kompresörün olduğu çok ilkel şartlarda hizmet eden kurum vardı. Acil sağlık hizmetleri dediğimizde bir ambulans ile hizmet veriyorduk. Şu anda 50 ambulans ile hizmet veriyoruz. AFAD her türlü imkana sahip. Belediyemiz eskiden çok kötü şartlardaydı, şimdi çok iyi şartlarda hizmet verebilecek araçları ve altyapısı var. İnşallah kaza bela olmaz ama kaza hayatın bir gerçeği. Kaza olduğunda da arkadaşlarımız bu yetkinlikleri, altyapıları ve donanımlarıyla özellikle de yetişmiş insan faktörüyle kazalara hemen müdahale edip en kısa sürede gerekli tedbirleri alırız."
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da tatbikatın başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Kırklareli, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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