Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Vaka var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarını alkışlarla karşıladılar - Haberler

Vaka var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarını alkışlarla karşıladılar

Kastamonu'nun Daday ilçesinde jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşlar, 'vaka var' diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına sürpriz yaparak alkışladı.

23.03.2020 00:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:25
Vaka var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarını alkışlarla karşıladılar
Kastamonu'nun Daday ilçesinde jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşlar, 'vaka var' diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına sürpriz yaparak alkışladı. Bu davranış karşısında sağlık çalışanları duygusal anlar yaşadı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de sağlık çalışanlarına destek giderek artıyor. Birinci dereceden risk gurubu altında bulunan sağlık çalışanlarına moral vermek için vatandaşlar, saat 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına minnettarlığını göstermek için alkış tutuyor. Bu kapsamda Daday ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ise başka bir sürpriz yapıldı. İlçede görev yapan polis, jandarma, itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte bir plan yaparak vaka varmış gibi Daday'da bulunan Huzurkent Sitesi'ne çağırdı. Buraya gelen sağlık çalışanları, site içerisine girdikleri andan itibaren vatandaşlar tarafından alkışlanırken, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri de siren çalarak bu alkışa destek verdi. Sağlık çalışanları, kendilerine yapılan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayarak, yapılan sürprize teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Polis, Daday, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Karantinayı delene af yok! Karabük’te mahkeme hapis cezası verdi Haberler
Karantinayı delene af yok! Karabük'te mahkeme hapis cezası verdi
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı Haberler
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız Haberler
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız
Darbeci Sisi’nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Suriye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Haberler
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Fransa’da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı Haberler
Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti - Haber ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi - Haber Kovid-19'la mücadele eden İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı sürüyor - Haber Aydın'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi - Haber Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar - Haberler Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Haber Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Haber KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading