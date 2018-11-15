Vakfıkebir'de 42 Öğrenci Okulda Yedikleri Yemekten Zehirlendi

15 Kasım 2018 Perşembe 16:09



15 Kasım 2018 Perşembe 16:09

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 42 öğrenci okulda yedikleri yemek sonrası fenalaşarak hastanelere kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçesinin Çavuşlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda okuyan ve taşımalı eğitim gören 42 öğrenci ile okulda görevli 1 hizmetli, bugün öğle saatlerinde okulda yedikleri yemek sonrası fenalaştı. Fenalaşan 30 öğrenci ve bir hizmetli Vakfıkebir Devlet Hastanesi, 12 öğrenci de Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Okulda toplam 77 öğrenci bulunurken, yemekten taşımalı eğitim gören öğrencilerin etkilendiği öğrenildi. - TRABZON