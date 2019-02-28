Vakfıkebir Osb'nin Yolu İhale Ediliyor

Kaynak: İHA

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayacak olan ve yaklaşık olarak 60 milyon TL'ye mal olması beklenen yeni bağlantı yolu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ihalenin 2019 yılı içerisinde yapılması için talimat verdi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşım, 4,5 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde çift gidiş, çift geliş olarak ilçemizin imar planlarına işlediğimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından karayolları standartlarına uygun şekilde projelendirilen bağlantı yolu ile sağlanacaktır. Daha önce karayolları ağına alınan ve yaklaşık ihale bedeli 60 milyon TL olan bağlantı yolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan tarafından 2019 yılı içerisinde ihale yapılması için talimat verilmiştir. Yaklaşık olarak 30 yıllık bir mazisi bulunan ve bir hayal olarak görülen Organize Sanayi Bölgemizde bacalar tütmeye hazırlanıyor" dedi. - TRABZON