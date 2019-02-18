Vakıf Katılım, 8 Milyar Liralık Yeni İhraç Tavanı Onayı Aldı

Kaynak: AA

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla son bir yıl içerisinde 5 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanını tamamlarken, 2019 yılı için de SPK'dan 8 milyar liralık yeni ihraç tavanı onayı aldıVakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 6 Mart 2018'den itibaren 26 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.Böylelikle toplam 5 milyar liralık ihraç tavanını 2019'un şubat ayı içerisinde tamamlayan Vakıf Katılım, bu yıl yapacağı ihraçlar için de Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) 8 milyar lira yeni kira sertifikası ihraç tavanı izni aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, temel misyonlarını; sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla Türkiye ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:"Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 2017 yılında aldığımız ilk ihraç tavanımız olan 2 milyar lirayı 10 tertip halinde, 2018 yılında aldığımız 5 milyar liralık ihraç tavanımızı ise 26 tertip halinde kira sertifikası ihraçları yoluyla 2019'un şubat ayında tamamlıyoruz. Şu anda tedavülde toplamda yaklaşık 1,7 milyar liralık 8 adet kira sertifikamız bulunuyor.""Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendireceğiz"İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak son 20 ay içerisinde 42 tertipte yaklaşık 7,7 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:"2017 yılı ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımız ile son 20 ayda Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 35 ihraç neticesinde yaklaşık 6,8 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda bir yandan Bankamız fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken, diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde de yaklaşık 903 milyon TL'lik ihraç ile özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik.Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz aracılığıyla 2019 yılı ilk çeyreğinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı yapabilmek için 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayı aldık. Önümüzdeki dönemde leasing, enerji ve benzeri sektörlerde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam edecek, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve ülke ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz."