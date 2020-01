Vakıf Katılım'dan 12 milyar TL'lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı

Vakıf Katılım, 2019 Kasım ayı verilerine göre sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım bankası olurken, önümüzdeki dönem için de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 12 milyar TL'lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı.Vakıf Katılım açıklamasına göre, 2019 yılı Kasım sonu itibarıyla on bir aylık dönemde yapılan toplam kira sertifikası tertip ihraçları değerlendirildiğinde katılım bankaları içerisinde Vakıf Katılım, en çok ihraç gerçekleştirilen katılım bankası oldu. Kurum, yurt içi piyasaya yönelik 12 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı.Ayrıca, vakıfların paylaşım kültürü ile kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığı dünyasına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, gelen yüksek talep neticesinde iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 19 Aralık 2019'da 600 milyon TL tutarında, 84 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.Katılım bankacılığında sermaye piyasaları ürünlerinin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf Katılım, böylece başarılı sukuk ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş oldu."Tedavülde yaklaşık 2,4 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor"Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmektir. Hem yurt içinden hem de yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım finans sistemimize dahil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 9 milyar TL'lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2,4 milyar TL'lik kira sertifikamız bulunuyor." ifadelerini kullandı."Son 2,5 yıl içerisinde yaklaşık 15,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik"Göktaş, Vakıf Katılım'ın son 2,5 yıl içerisinde 74 tertip halinde yaklaşık 15,9 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını belirterek, 2017'de başladıkları kira sertifikası ihraçlarıyla Vakıf Varlık Kiralama iştiraki üzerinden 67 ihraç gerçekleştirerek yaklaşık 15 milyar TL'lik bir rakama ulaştıklarını kaydetti.Göktaş şu bilgileri verdi:"Diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL'lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin katılım bankacılığı sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Gelecek dönemde belli başlı pek çok sektörde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam ederek katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle ülkemizin ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz."Ürün ve hizmet yelpazemiz çeşitlenecek"Göktaş, önümüzdeki dönemde bireysel ve KOBİ müşteri sayısını artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırmak istediklerini ifade ederek, sağlıklı bilanço yapısını koruyarak emin adımlarla büyümeye devam edeceklerini aktardı.Şubeleşme çalışmalarını da sürdürerek Türkiye genelindeki kapsama alanını genişletmeyi planladıklarını belirten Göktaş, şöyle devam etti:"Bunun yanında, devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji ham maddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeye devam edeceğiz.2019'da 2. kez düzenlenen Ekonomi Zirvesi sonrası, kendi alanında başarılı işlere imza atan isimlere verilen Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri'nde 'Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası' ödülünü, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde de katılım bankacılığı sektöründe 'Yılın En İtibarlısı' ödülünü aldık.Gelecek dönemlerde de, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edecek, hem kendimizi hem de sektörümüzü daha da büyütecek faaliyetlere imza atmayı sürdüreceğiz."