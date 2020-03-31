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Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyasına 5 milyon TL'lik katkı

Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.

31.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:38
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyasına 5 milyon TL'lik katkı
Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.
Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamada, Türk insanının en büyük özelliğinin zor günlerde sergilediği "dayanışma ruhu" olduğu belirtilerek, el birliği ve aynı ruhla bu sürecin de atlatılacağı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sadece ülke olarak değil global anlamda zor günler yaşıyoruz. Geçmişte benzer olaylar yaşanmasına rağmen çağdaş dünyanın ilk kez karşı karşıya olduğu bir tabloya şahit oluyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen bu günleri de hızla atlatacağımıza inanıyoruz. Bu konudaki en büyük güvencemiz ise toplum olarak zor günlerde "aynı duyguları kuşanarak bir ve beraber olma" alışkanlığımızın olması. Vakıf kültürünün temelinde dayanışma, adalet ve paylaşım bulunmakta; biz de Vakıf Katılım ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını gönülden destekleyerek Milli Dayanışma Kampanyası'nın bir parçası olmak istedik. Bu kapsamda her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL'lik bağışta bulunuyoruz. Bu vesileyle koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Vakıf Katılım Bankası, Asgari Ücret, Güncel
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