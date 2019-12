Vakıf Katılım'dan POS cihazını telefona taşıyan MobildePOS uygulaması

Vakıf Katılım, Samsung ve PayCore iş birliği ile hayata geçirdiği MobildePOS uygulaması ile dijital dönüşüm yolculuğunda kamu bankaları arasında bir ilke imza attı.Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, alışagelmiş standart POS cihazlarına bağlılığı ortadan kaldırarak toplumun ticaret yapan her kesimi tarafından kolayca kullanılabilecek MobildePOS ürününü sunan banka, POS dünyasına yeni bir bakış açısı getirmiş oldu.MobildePOS, işletme sahibi ya da yetkilendirdiği çalışanlar tarafından NFC özellikli telefonlarla kolayca kullanılabilecek. Uygulamanın işletme sahibi tarafından yüklenmesinin ardından NFC özellikli cep telefonu istenildiği zaman bir POS cihazına dönüşecek.Tüm projelerinde öncelik olarak Türkiye 'nin çıkarlarını gözeten Vakıf Katılım, MobildePOS uygulaması ile işletmeleri POS cihazlarına bağlı kalmaktan kurtarmayı hedeflerken, cari açığa da ciddi anlamda destek olacak. Her yıl POS cihazlarına milyonlarca dolar ödenmesini engelleyecek olan MobildePOS uygulaması, yurt dışına döviz çıkışının önüne geçilmesine önemli katkı sunacak.Standart POS cihazlarına göre gerek maliyet gerekse kullanım kolaylığı sunan MobildePOS'u taksiciler, e-ticaret firmaları, saha satışı olan işletmeler gibi birçok firma kolaylıkla kullanabilecek. Bu sayede küçük meblağlarla çok sayıda işlem gerçekleştiren ancak kayıt dışı ekonomide yer alan şahıs ve firmalar da MobildePOS ile ekonomik sisteme girerek kayıt dışı işlemlerin azaltılmasında önemli rol oynayacak.MobildePOS ile ayrıca, mevcut POS cihazlarında bulunan cihaz, saha yönetimi, bakım/onarım ve kurulum gibi birçok maliyet de düşmüş olacak."MobildePOS'u 2020'nin ilk çeyreğinde tüm müşterilere sunmayı hedefliyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, dünyada dijital alanda devrim ve teknolojik dönüşümler yaşandığı bir dönemde, sektöre yeni nesil alt yapılar kullanan dijital bir kurum olarak giriş yaptıklarını belirterek, tüm ürün ve hizmetlerinin dijital anlamda geliştirilmeye açık olduğunu vurguladı.Dünyanın dijital dönüşümünün çok hızlı geliştiğine işaret eden Göktaş, geceden gündüze farklı teknolojik gelişmelerin yaşandığı çağda yatırımlarını ağırlıklı olarak dijital projeler üzerine yaptıklarını ifade etti.Göktaş, MobildePOS'un bu alanda hayata geçirdikleri önemli projelerden sadece biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"MobildePOS gibi teknolojik ve pratik bir uygulamanın kamu ve katılım bankaları arasından ilk kez Vakıf Katılım tarafından uygulanması son derece gurur verici. Söz konusu uygulama ile bir POS cihazının gerçekleştirdiği tüm işlemler yapılabiliyor ve dolayısıyla POS cihazı satın alma mecburiyetinin önüne geçerek; taksici kardeşimizin, esnaf dostumuzun, işletme sahiplerimizin masraflarını bir nebze de olsa azaltmış olmak bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda üye iş yeri başvurusunu tamamlayan müşterimiz, uyumlu telefonuna MobildePOS'u kurduktan sonra aktivasyon işlemini saniyeler içerisinde tamamlayarak ödeme alabilecek. Ödeme deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uygulamamız, özgün tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde üye iş yerlerimizin her zaman yanında olacak. Şimdi pilot uygulamasını başlattığımız MobildePOS ürünümüzün yeni yılın ilk çeyreğinde tüm müşterilerimize sunulmasını hedefliyoruz."Müşterilerinin hayatını kolaylaştıran uygulamalar üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, bu süreçte birlikte çalıştıkları iş ortaklarımız Samsung ve PayCore ailesine teşekkür etti."Böylesi yenilikçi bir teknolojiyi Türkiye'de hayata geçirmekten mutluyuz"Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim de kurumsal çözümleriyle işletme ve KOBİ'lerin dijital dönüşümüne destek olduklarını ifade etti.MobildePOS'un bu açıdan önemli bir örnek teşkil ettiğini belirten Kim, "Samsung KNOX güvenlik platformuyla MobildePOS iş birliğinin güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlanıyor, uluslararası finans kurallarına uygun bir çözüm standardına ulaşılıyor." ifadesini kullandı.Kim, MobildePOS'a üye iş yerlerinin sahip oldukları NFC özellikli Samsung akıllı telefonlarıyla aynen POS cihazlarda olduğu gibi temassız ödeme kabul edebileceğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Üye iş yerleri Samsung akıllı telefon ya da tabletlerini, Google Play'den indirecekleri uygulama sayesinde, bir POS cihazına dönüştürebilir ve böylece temassız kartlar, mobil cüzdanlar ya da giyilebilir ödeme araçlarıyla yapılmak istenen ödemeleri kabul edebilir. Böylesi yenilikçi bir teknolojiyi Vakıf Katılım ile birlikte Türkiye'de hayata geçiriyor olmaktan mutluyuz. Fiziki darbelere, hava sıcaklığı değişikliklerine askeri standartlar seviyesinde dayanıklılık gösteren dayanıklı cihazlara ilave olarak; IP68 standartlarında suya ve toza dayanıklılık sunan Note, S ve A serisi cihazlarımızda da NFC özelliği bulunması nedeniyle Samsung olarak MobildePOS hizmetinden faydalanmak isteyen kurumlar ve tüketicilere geniş bir portföy sunabiliyoruz."PayCore Üst Yöneticisi (CEO) Turgut Güney ise "POS çözümünü kullanarak Vakıf Katılım ve Samsung ile hayata geçirdikleri proje ile mevcutta kullanılan akıllı telefon ve tabletleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde, herhangi bir ilave donanıma gerek duymadan EMV tabanlı temassız ödeme kabul edebilir hale getirerek, mobil ticareti farklı bir noktaya taşıyoruz. Başka bir ifadeyle; bu teknoloji sayesinde ceplerdeki mevcut akıllı telefonlar ve tabletler EMV uyumlu POS terminallerine dönüşüyor.Dijital ödemeler konusunda Türkiye ve dünyada lider teknoloji sağlayıcısı olarak pazarda oyunun kurallarını değiştiren bu inovasyonun önemli bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." değerlendirmelerini yaptı.