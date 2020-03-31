Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında...
Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.
31.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:22
Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu
Kaynak: AA
Etiketler: Vakıf Katılım Bankası, Asgari Ücret, Ekonomi