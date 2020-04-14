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Vakıf mülkiyetli iş yerlerindeki esnaf, salgın bitene kadar kira alınmamasını istedi

Vakıf mülkiyetli iş yerlerindeki esnaf, salgın bitene kadar kira alınmamasını istedi Bursa'da vakıf mülkiyetli işyerlerindeki esnaf, koronavirüs salgını bitene kadar kendilerinden kira alınmamasını talep etti.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:56
Vakıf mülkiyetli iş yerlerindeki esnaf, salgın bitene kadar kira alınmamasını istedi
BURSA - Bursa 'da vakıf mülkiyetli işyerlerindeki esnaf, koronavirüs salgını bitene kadar kendilerinden kira alınmamasını talep etti.
Bursa'da ticaretin kalbi tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin korona virüsü ile mücadele kapsamında geçici süre kapatılması, dükkan sahiplerini zora soktu. Bedesten Kuyumcular Çarşısı başta olmak üzere, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracıları, dükkanlarını açana kadar kira alınmamasını istedi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin kapalı kalacağı süre 20 Nisan'a kadar uzatılmıştı.
Bedesten Kuyumcular Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akkuşçuoğlu, "Bursalıları korumak adına çarşımızı 1 aydır kapalı tutuyoruz. Bizler diğer şehirlerde yapılmış olan Vakıflar'ın kira ötelemesi yaptığını duyduk. Bu kira ötemelerinin Bursa'yı kapsamasını istiyoruz" dedi.
Bedesten Kuyumcular Çarşı esnaflarından İsmail Arı, 21 Mart'tan beri dükkanlarının kapalı olduğuna vurgu yaparak, "Bu süreçte bizlerde sıkıntı yaşıyoruz. Dükkanlarımız kapalı kaldığı süre içinde devletimiz bizden kira etmemesini istiyoruz" diye konuştu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda kiraların ertelendiğini açıklamış, ancak Bursa Bölge Müdürlüğü kendilerine böyle bir talimat gelmediğini ifade etmişti. Vakıf mülkiyetli iş yerlerindeki esnaf, salgın bitene kadar kira alınmamasını istedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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