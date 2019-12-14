VakıfBank: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Kim, Simge (L), Hande, Ergül, Buse, Lloyd.

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Rasic, Gizem (L), Meliha, Ognjenovic, Gözde

SETLER: 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)

SÜRE: 78 dakika (25, 30, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta maçında VakıfBank'ı deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-20, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 10'uncu galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

- İstanbul