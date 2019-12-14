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VakıfBank: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol SalonuHAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol AkbulutECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Kim, Simge (L), Hande, Ergül, Buse, Lloyd.

14.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:29VakıfBank: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Kim, Simge (L), Hande, Ergül, Buse, Lloyd.

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Rasic, Gizem (L), Meliha, Ognjenovic, Gözde

SETLER: 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)

SÜRE: 78 dakika (25, 30, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta maçında VakıfBank'ı deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-20, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 10'uncu galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.


- İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bülent Bozkurt, Burhan Felek, voleybol, Spor

Kaynak: DHA

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