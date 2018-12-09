Vakıfbank, 3. Kez Dünya Şampiyonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya
ekibi Minas Tenis
Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.
Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı. Bu şampiyonlukla VakıfBank, " Türkiye
'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.
Salon: Olympic Sports Centre
Hakemler: Jiang Liu (Çin
) xx, Patricia Rolf (ABD
) xx
VakıfBank: Slöetjes xxxx, Cansu xxxx, Zhu xxxx, Robinson xxxx, Rasic xxxx, Zehra, Gizem (L) xxxx
Minas Tenis Clube: C.Gattaz x, Macris x, Bruna x, Gabi x, Natalia x, Mayany x, Leia (L) x (Georgia x, Bruna Costa x, Maria Luisa x, Mara
x)
Setler: 25-23, 25-21, 25-19
Süre: 1 saat 25 dakika (28, 28, 33) - İSTANBUL
Tenis
09 Aralık 2018 Pazar 17:13