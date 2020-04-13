Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

VakıfBank 66'ncı yaşını kutluyor

VakıfBank, 66'ncı kuruluş yıl dönümünü koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlar üzerinden kutladı.

13.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:18
VakıfBank 66'ncı yaşını kutluyor
VakıfBank, 66'ncı kuruluş yıl dönümünü koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlar üzerinden kutladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, banka çalışanlarına dijital platformlardan seslenerek bankanın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Banka çalışanları da gönderdikleri mesajlarla kuruluş yıl dönümü heyecanına ortak oldu.
Üstünsalih, 20 bin VakıfBank çalışanına seslendiği video mesajında, "Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu yıl içlerinin bir parça buruk olduğunu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:
"Bir aile sıcaklığında, daha güçlü ve daha güzel buluşmalar için bugünümüzü sebep kabul edip, hasretimizi diri tutuyoruz. Birim ve şubelerimizde, ülkemiz ve milletimiz için seferberlik ruhuyla çalışan vefakar arkadaşlarıma bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bankamız da ülkemiz de milletimiz de bugünlerdeki gayretimizi asla ama asla unutmayacaktır. Bizim kültürümüzde umutsuzluğa yer yoktur. En sert kışlardan sonra dahi baharın geleceğine her zaman inandık. Her zaman da bahara kavuştuk."
Üstünsalih, asırların birikimi Anadolu kültürünü, teknoloji çağının imkanlarıyla birleştirdiklerine dikkati çekerek, kuruldukları ilk günden bu yana Türkiye 'nin yanındaki güç olmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.
Geride bıraktıkları yıl, çalışmaları ve emekleri sayesinde VakıfBank'ı Türkiye'nin en büyük dördüncü bankası konumuna taşıdıklarını aktaran Üstünsalih, "Bu başarıda 66 yıldır VakıfBank'a emek veren herkesin payı var. Dünyada başka bir örneği olmayan bir kültürün emanetçisiyiz. Devraldığımız bayrağı, daha yükseğe taşıyıp geriden gelenlere tertemiz teslim etmek, Bankamıza katabileceğimiz en büyük değerdir." değerlendirmelerini yaptı.
Üstünsalih, 30 yıldır VakıfBank çatısı altında emek vermekten gurur duyduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:
"Bugün teknolojisi, bilgi birikimi, tecrübesi ve mali kaynaklarıyla ülkemizin güzide kurumları arasında ilk sıralarda geliyoruz, ancak VakıfBank'ı VakıfBank yapan esas değer, her zaman insan kaynağı olmuştur. En büyük özelliğimiz, insana verdiğimiz değerdir. Burada ister birinci, ister bininci, isterseniz on bininci gününüz olsun, VakıfBanklı olmanın güvenini yakından hissedersiniz. 66'ncı kuruluş yıl dönümümüz, bankamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Rabbim milletimize daha güzel günlerde bir arada olmayı nasip etsin."

Kaynak: AA

Etiketler: Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye, Banka, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı Ekonomi
Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
BDDK’dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek Ekonomi
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haberler ›› Ekonomi ››VakıfBank 66'ncı yaşını kutluyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:47: Davutoğlu'ndan 'bütçe revizyonu' çağrısı - Ekonomi 13:40: OPEC+ üretimi küresel arzın yüzde 10'u kadar kısacak - Ekonomi 13:40: Mersin'de limon hasadı sürüyor - Ekonomi 13:33: Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi - Magazin 13:32: DÜNYA çizerine Norveç’ten ödül - Ekonomi 13:27: Philips Türkiye, online satış mağazası açtı - Ekonomi 12:50: PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü - Ekonomi 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler