VakıfBank'a OHSAS 18001 sertifikası

"Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası" VakıfBank, Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV SÜD tarafından OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya değer görüldü.

VakıfBank ve TÜV SÜD yöneticilerinin katılımıyla VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sertifika teslim töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "TÜV SÜD'le uzun süredir çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliğimizin sonucunda politika ve faaliyetlerimizi uluslararası standartlara uygun hale getirerek dünya çapında geçerliliği olan belgeler alıyoruz. Bugün de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alarak Türk bankacılık tarihinde yine bir ilki gerçekleştirdik" dedi.

VakıfBank'ın en kıymetli varlığının insan kaynağı olduğunu belirten Özcan; "İş güvenliği bilincini yükseltmek, iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek, performansını iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

BIST sürdürülebilirlik endeksine katkısı olacak

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nın BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve yurtdışında da Londra Borsası Good Emerging Endeksi'nde VakıfBank'a avantajlar sağlayacağını belirten Özcan, "Dünya genelinde kurumların değerlendirilmesinde rakamların finansal tabloların yanı sıra sürdürülebilir bankacılığın gerektirdiği diğer standartlar da itibar hanesine ekleniyor. Çevre dostu davranışlardan iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok husus göz önünde bulunduruluyor. Bu başlıkları TÜV SÜD'le gözden geçirerek uluslararası standartlara uyumumuzu tescilleyen sertifikaları almak bu yönden de oldukça önemlidir. Bu sertifikaların, 2014'ten bu yana yer aldığımız BIST Sürdürülebilirlik Endeksi puanlamasına da önemli katkısı olacak. Ayrıca Londra Borsası FTSE4 Good Emerging Index gibi platformlarda rekabet gücümüz artacak. Bundan sonraki dönemde de her alanda uluslararası standartlara uyum sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Törende bir konuşma gerçekleştiren TÜV SÜD Türkiye CEO'su Emre Büyükkalfa ise "Ulusal ve uluslararası standartlar her sektör için olduğu gibi, bankacılık sektörü için de çok önemli. Geçtiğimiz yıl ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmelerini tamamladığımız VakıfBank, bu yıl da tüm şubeleri kapsayan denetimlerimiz sonucunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı. Bu belge ile VakıfBank, işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanmasında kapsamlı bir sistem uyguladığını kanıtlıyor, yasalara ve düzenlemelere uymayı ön planda tuttuğunu, insana verdiği üstün değeri açıkça ve kararlılıkla ortaya koyuyor. Ben de bu değerli kurumun kararlılığını tebrik ediyor, sürecin tüm çalışanlar ve paydaşlar adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

VakıfBank geçen yıl da TÜV SÜD'den ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almıştı.