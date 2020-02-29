VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi

VakıfBank, Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş
'ı 25-13, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Ligdeki galibiyet serisini 15 maça çıkaran sarı-siyahlılar, ligin 21. haftasında 8 Mart Pazar günü Galatasaray HDI Sigorta'yla deplasmanda karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor
Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Esat Danzili
VakıfBank: Cansu, Meliha, Melis, Gözde, Ebrar, Kübra, Pınar (L)
Beşiktaş: Zeynep, Doğa, Bengisu, Ece, Zuhal, Lal, Tuğçe (L), Mina, Deniz, Tuana, Şevval, Elif
Setler: 25-13, 25-14, 25-12
Süre: 64 dakika (20', 21', 23') - İSTANBUL