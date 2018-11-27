27 Kasım 2018, 22:53
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Vakıfbank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Vakıfbank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçVAKIFBANK: Kelsey 10, Zehra 10, Cansu 1, Zhu 14, Melis 5, Slöetjes 18, Gizem (L)BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Seray 7, Sabriye, Hunter 1, Lee 10, Ergül 6, Drews 7, Melisa (L), Simay 3, Ceyda, Ayşegül, MelisSETLER: 25-17,...



SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Kelsey 10, Zehra 10, Cansu 1, Zhu 14, Melis 5, Slöetjes 18, Gizem (L)

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Seray 7, Sabriye, Hunter 1, Lee 10, Ergül 6, Drews 7, Melisa (L), Simay 3, Ceyda, Ayşegül, Melis

SETLER: 25-17, 25-15, 25-20

SÜRE: 72 dakika (24, 24, 24)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-17, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. 25 günde oynadığı yedi lig maçını da kazanan sarı-siyahlılar, ligin 8'inci haftasında perşembe günü Halkbank'la TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

- İstanbul Recep Karakoç,Beylikdüzü,voleybol
27 Kasım 2018 Salı 22:53



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