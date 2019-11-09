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VakıfBank, Bursa'dan zaferle döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yedinci haftasında Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 6-25, 16-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

09.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:23VakıfBank, Bursa'dan zaferle döndü

Ligdeki altıncı galibiyetini alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin sekizinci haftasında 12 Kasım Salı günü Karayolları'nı ağırlayacak.

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Takımı, 2019-2020 Venus Sultanlar Ligi'nin yedinci haftasında Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 6-25, 16-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği ilk seti 25-6 almayı başardı.

İkinci setin teknik molasına 12-6 önde giren VakıfBank, seti 25-16 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20 karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Ligdeki altıncı galibiyetini elde eden VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin sekizinci haftasında 12 Kasım Salı günü Karayolları'nı ağırlayacak.


voleybol, Vestel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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