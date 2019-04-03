Vakıfbank, Cev Şampiyonlar Ligi Yarı Final'de Avantaj Peşinde

Kaynak: İHA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Igor Gorgonzola Novara'yla yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, 10 Nisan Çarşamba günü İtalya'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.2019 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yla mücadele edecek. Evinde son 13 CEV Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan sarı-siyahlılar, 10 Nisan Çarşamba günü İtalya'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Kaptan Melis Gürkaynak, "Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Dinamo Moskova'yla oynadığımız çok zorlu iki maçın ardından yarı finale yükseldik. Şimdi Novara'yla çok önemli maçlar oynayacağız. Takım olarak Novara maçına konsantre olmuş durumdayız. Sultanlar Ligi'nde de yarı finalde mücadele edeceğiz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Sultanlar Ligi'nde finale çıkmayı hedefliyoruz" dedi.Altyapıdan yetişen Buket Gülübay ise, "Normal sezon bizim için çok tempolu geçti. Şu anda en önemli döneme girdik. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Novara'yla karşılaşacağız. Çeyrek finalde oynadığımız Dinamo Moskova maçlarımız çok zorlu geçti. İlk maçı deplasmanda kaybetmiştik. Ama ikinci maça o kadar iyi hazırlandık ki; kolay gibi gözükse de zor bir maçı kazanarak yarı finale çıktık. Novara maçına da çok iyi hazırlandık. Çok zorlu iki maç oynayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL