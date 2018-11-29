29 Kasım 2018, 12:33
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Vakıfbank Çin Yolcusu

Vakıfbank Çin Yolcusu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılmak için Çin'e gidiyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılmak için Çin'e gidiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4- 9 Aralık tarihlerinde Shaoxing kentinde düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda " Avrupa'nın en büyüğü sıfatıyla" mücadele edecek sarı-siyahlı takımın yarın Çin'e gideceği belirtildi.

Üst üste ikinci kez dünya sıralamasında zirveye ulaşmak için sahaya çıkacak VakıfBank, A Grubu'nda Çin'in Zhejiang, İsviçre'nin Volero Le Cannet ve Brezilya'nın Minas Tenis Clube takımlarıyla mücadele edecek.

Gruptaki ilk maçını 4 Aralık Salı günü TSİ 15.00'de Zhejiang ile yapacak sarı-siyahlılar, ikinci maçında 5 Aralık Çarşamba günü TSİ 09.00'da Volero Le Cannet ile karşılaşacak. VakıfBank, gruptaki son maçını ise 7 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de Minas Tenis Clube ile oynayacak. Aralık,Çin Halk Cumhuriyeti
29 Kasım 2018 Perşembe 12:33



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