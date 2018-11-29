Vakıfbank Çin Yolcusu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılmak için Çin
'e gidiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, 4- 9 Aralık
tarihlerinde Shaoxing kentinde düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda " Avrupa
'nın en büyüğü sıfatıyla" mücadele edecek sarı-siyahlı takımın yarın Çin'e gideceği belirtildi.
Üst üste ikinci kez dünya sıralamasında zirveye ulaşmak için sahaya çıkacak VakıfBank, A Grubu'nda Çin'in Zhejiang, İsviçre
'nin Volero Le Cannet ve Brezilya
'nın Minas Tenis
Clube takımlarıyla mücadele edecek.
Gruptaki ilk maçını 4 Aralık Salı günü TSİ 15.00'de Zhejiang ile yapacak sarı-siyahlılar, ikinci maçında 5 Aralık Çarşamba
günü TSİ 09.00'da Volero Le Cannet ile karşılaşacak. VakıfBank, gruptaki son maçını ise 7 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de Minas Tenis Clube ile oynayacak.
Aralık,Çin Halk Cumhuriyeti
29 Kasım 2018 Perşembe 12:33