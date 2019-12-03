Haberler » Spor » VakıfBank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Spor

VakıfBank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı.

03.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:25VakıfBank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında temsilcisi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı.

Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı. Shaoxing Olimpiyat Merkezi'ndeki karşılaşmaya iyi servislerle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molalarına 8-3 ve 16-14 önde girdiği ilk sette 23-21 geriye düşmesine rağmen seti 27-25 aldı.

VakıfBank, Brezilya temsilcilerine kaybetmedi

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de teknik molalara 8-4 ve 16-15 önde giren VakıfBank, seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Dentil Praia'nın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Brezilya temsilcileriyle oynadığı dokuzuncu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında 5 Aralık Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla karşılaşacak.

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VakıfBank: Maja 2, Gabi 12, Zehra 11, Haak 22, Meliha 1, Milena 11, Gizem (L), Ebrar 2, Pınar

Dentil Praia Clube: Marinho, Garay 3, Carolina 7, Martinez 22, Daroit 4, Oliveira 4, Suelen (L), Fawcett 8, Bueno, Pavao 2, Jacintho

Setler: 27-25, 25-20, 25-20

Süre: 91 dakika (31', 31', 29') - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Brezilya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:25 "Zilli top"un peşinde sosyalleşip, başarmanın gururunu yaşıyorlar - NİĞDE - Spor
13:24 Bursaspor, kupada avantaj peşinde - Spor
13:22 Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
13:17 Beşiktaş'ın çılgın yükselişi! 13 sıra birden... - Spor
13:10 Diyarbakır'da U14 Milli Takım seçmesi yapılacak - Spor
11:47 Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı - Spor
11:45 Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi - Spor
11:04 Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı - Spor
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Spor
10:42 Sosyal medyada yankılanan fanatik Fenerbahçeli aile - Spor
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:31:04