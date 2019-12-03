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VakıfBank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı.

03.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:35VakıfBank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında temsilcisi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı.
Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı. Shaoxing Olimpiyat Merkezi'ndeki karşılaşmaya iyi servislerle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molalarına 8-3 ve 16-14 önde girdiği ilk sette 23-21 geriye düşmesine rağmen seti 27-25 aldı.
VAKIFBANK, BREZİLYA TEMSİLCİLERİNE KAYBETMEDİ
İlk sette olduğu gibi ikinci sette de teknik molalara 8-4 ve 16-15 önde giren VakıfBank, seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Dentil Praia'nın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Brezilya temsilcileriyle oynadığı dokuzuncu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında 5 Aralık Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla karşılaşacak.
Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
VakıfBank: Maja 2, Gabi 12, Zehra 11, Haak 22, Meliha 1, Milena 11, Gizem (L), Ebrar 2, Pınar
Dentil Praia Clube: Marinho, Garay 3, Carolina 7, Martinez 22, Daroit 4, Oliveira 4, Suelen (L), Fawcett 8, Bueno, Pavao 2, Jacintho
Setler: 27-25, 25-20, 25-20
Süre: 91 dakika (31', 31', 29')
(İHA)

Dünya Şampiyonası, Brezilya, Güncel

Kaynak: İHA

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