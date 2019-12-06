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VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü toplamda da altıncı kez yarı finale yükseldi.

06.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:40VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde
VakıfBank Kadın Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü toplamda da altıncı kez yarı finale yükseldi.
İki galibiyet aldığı B Grubu'ndan ikinci olarak yarı finale çıkan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 12.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yla finale yükselmek için karşılaşacak.
Salon: Shaoxing Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)
Tianjin Bohai: Yingying, Yizhu, Yuanyuan, Yi Yang, Xinyue, Meng (L), Hooker, Junwei, Di Yao, Xintong
VakıfBank: Gabi, Zehra, Maja, Ebrar, Milena, Haak, Gizem (L)
Setler: 15-25, 14-25, 19-25
Süre: 67 dakika (21', 22', 24')
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, voleybol, Güncel

Kaynak: İHA

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