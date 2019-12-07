VakıfBank final şansını yitirdi

VakıfBank: 2

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Rogerio Espicalsky ( Brezilya ), Maamer El Keboub ( Cezayir )

IMOCO VOLLEY: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (De Gennaro, Fersino, Sorokaite, Geerties, Ogbogu)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay)

SETLER: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21

SÜRE: 144 dakika (27, 29, 31, 30, 27)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilen VakıfBank Voleybol Takımı, final şansını kaybetti.

Imoco Volley'in finaldeki rakibi, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki diğer yarı final karşılaşmasının galibi olacak. VakıfBank ise yarı final maçının kaybedeniyle yarın TSİ 12.00'de üçüncülük maçına çıkacak.