Vakıfbank, Fıvb Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Yarı Finalde

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland
), Jiang Liu (Çin
)
VAKIFBANK: Zhu, Cansu, Robinson, Ebrar, Rasic, Zehra, Gizem (L)
ZHEJIANG: Bjelica, Lazarenko, Dimitrova, Hasanova, Mori, Unternahrer, Giardino (L) (Todorova, Kornienko,Ortschitt)
SETLER: 25-21, 25-15, 25-17
SÜRE: 1 saat 15 dakika (26, 25, 25) Türkiye
'yi 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa
'nın Volero Le Cannet takımıyla karşı karşıya geldi. Çin'in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre'da oynanan mücadelede rakibini 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.
VakıfBank'ta Gizem Örge
, karşılaşmanın 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçildi.
- İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:32