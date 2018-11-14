14 Kasım 2018, 21:18
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Vakıfbank, Galatasaray'a Set Vermedi

Vakıfbank, Galatasaray

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında VakıfBank, Galatasaray’ı 25-23, 25-18 ve 25-18‘lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 25-23, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Akdemir, Mehmet Topal

VakıfBank: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Slöetjes, Gizem (L) (Ayça, Buket, Derya, Ebrar, Tuğba)

Galatasaray: Leys, Jackson, Nursevil, Hande, Aslı, Meryem, Gizem (L) (Dilara, Çağla, Buse (L), Cansu)

Setler: 25-23, 25-18, 25-18

Süre: 1 saat 19 dakika (31,23'25') - İSTANBUL Vestel,Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:18



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