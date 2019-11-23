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VakıfBank, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

23.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:00VakıfBank, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
VakıfBank, Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında karşılaştığı 'ı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Kasım ayında oynadığı beş lig karşılaşmasını da kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet sayısını dokuza çıkardı.
Salon: VakıfBank Sarayı
Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili
VakıfBank: Milena 10, Cansu 5, Gabi 19, Zehra 17, Haak 21, Meliha 8, Gizem (L), Pınar, Gözde 1, Maja
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Galatasaray: Güldeniz 8, Belien 9, Çağla 2, Anthi 14, Aslı 13, Rykhliuk 15, Gizem (L), Sezen 1, Cansu 1, Derya, Nilay
Başantrenör: Ataman Güneyligil
Setler: 24-26, 25-21, 25-23, 25-19
Süre: 119 dakika (31', 27', 31', 30')
(İHA)

Galatasaray, Vestel, Güncel

Kaynak: İHA

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