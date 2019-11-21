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VakıfBank gençleri kod yazmaya davet ediyor

VakıfBank, gençleri kod yazmaya davet etme amacıyla hackathon düzenleyecek.

21.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:00VakıfBank gençleri kod yazmaya davet ediyor
VakıfBank, gençleri kod yazmaya davet etme amacıyla hackathon düzenleyecek.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, "Hack to the Future" temasıyla gerçekleştirilecek hackathon için başvurular 30 Kasım'a kadar sürecek.
Kamu bankaları arasında bir ilk olan hackathon, 13-15 'ta VakıfBank'ın bu yıl hizmete aldığı Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Uzmanlar mücadeleyi değerlendirecek
"Hack to the Future"un jürisinde alanında deneyimli isimler yer alıyor. Bilgi ve bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, dijital çözümler, finans ile stratejik pazarlama gibi alanlarda uzman Prof. Dr. Esra Gençtürk, Celal Cündoğlu, Kıvanç Emiroğlu, Yılmaz Sonışık, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Uğur Bilgin, VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, mücadeleyi değerlendirmek üzere bir araya geliyor.
Son başvuru tarihi 30 Kasım Cumartesi olan hackathon'a gençler, hacktothefuture.com.tr adresinden başvuruda bulunabiliyor. Jüri ön elemesinin ardından katılımcılar 48 saat boyunca projelerini hazırlamak için yarışacak. Yarışma sonunda kazananlara toplam 60 bin TL para ödülü verilecek.
"Gençlerin yeteneğine güveniyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, teknolojiyle ilgili anahtar kelimelerinin "değişim" olduğunu, teknolojiden, hayatta bir şeyleri değiştirmesini beklediklerini ifade etti.
Teknolojiye yaklaşımları gereği, Türkiye ve dünyadaki en iyi bankacılık uygulamalarını müşterilerine sunarken, sektörde ilk olan uygulamaları da geliştirmeye devam edeceklerini belirten Üstünsalih, "Blokzincir, açık bankacılık, yapay zeka, robotik yazılım gibi kavramlar bankacılık uygulamalarında çok hızlı bir şekilde konumlandı." ifadelerini kullandı.
Üstünsalih, VakıfBank olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini, teknolojiyle iç içe bu süreçte çağı en iyi anlamlandıranların gençler olduğuna vurgu yaparak, "Onların genç bakışının, dinamik ve yenilikçi fikirlerinin bize yol gösterici olacağı düşüncesiyle 'Hack to the Future' adını verdiğimiz bir hackathon düzenliyoruz. Gençler geleceği yazacak, biz ilgiyle izleyeceğiz. Onların yeteneğine güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Dijitalleşmeyi merkeze alarak ilerliyoruz"
Dijital değişimin en temel amacının, müşteriler için hızlı, kolay ve güvenli bir bankacılık deneyimi sağlamak olduğunu aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu nedenle iş yapış şeklimizi, iş süreçlerimizi her gün daha iyiye götürüyoruz. VakıfBank olarak yeni çağın gücünün bilinciyle hareket ediyor, dijital altyapımızı güçlendirirken teknolojik verileri analiz edip gereksinimlere en uygun ölçüde cevap veriyoruz. Etkinliğimizi artırmak için iş süreçlerimizin dönüşümünün yanında yeni ürün ve süreçlerle destek veriyoruz. Dijitalleşmeyi bir süreç, yetkinlik ya da 'bizim de olsun' diyerek yapmıyoruz.
Dijitalleşme ve müşteriyi merkeze alarak ilerliyoruz. Müşteriye yakınlaşarak rekabet avantajı sağlamakta kararlıyız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sektörümüzü dinlediğimiz gibi gençlere de kulak veriyoruz. Yeni hayata geçirilen Ar-Ge Merkezimiz ve birçok dijital ürünümüzle sektörde yeniliklerin öncüsü olarak 'Hack to the Future' ile gençleri kod yazmaya davet ediyoruz. Onların geliştirecekleri projeleri bankacılık ürün ve hizmetlerine dönüştüreceğiz."

Aralık, CEO, Ekonomi

Kaynak: AA

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