VakıfBank'ın "Hack to the Future" adıyla gerçekleştirilen hackathon'unda gençler geleceği kodladı.

VakıfBank açıklamasına göre, 120 proje fikri arasından finale kalan 12 takım, 13-15 Aralık'ta VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde yarıştı.

Jürinin detaylı değerlendirmesi sonucu ise "Berceste" ekibi, finansal kararların alınması için geliştirilen derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı sanal asistan "Kişisel CFO-Melis" isimli uygulamasıyla birinciliğe değer görüldü.

Yarışmada, "Noname" ekibinin, fotoğraf olarak gönderilen IBAN numaralarını, optik karakter tanıma ve yapay zekayla sınıflandırma yöntemleri ile hem el yazısıyla girilen numaralardan hem de dijital numaralardan tanıyıp IBAN alanına yapıştırmaya hazır hale getiren uygulaması ikinci oldu.

"PD Squared" ekibinin, kişilerin finansal durumlarını yapay zeka yardımıyla benzer kişilerin finansal durumlarıyla karşılaştırarak kişisel tercihlere göre tasarruf yapmaya veya diğer finansal araçlara yönlendirerek varlık verimliliğini artıran uygulaması üçüncü seçildi.

Toplam para ödülünün 60 bin TL olduğu yarışmada birinci ekip 30 bin TL, ikinci ekip 20 bin TL, üçüncü ekip 10 bin TL kazandı. Jüri değerlendirmesi sonrası "Split" ekibine de Jüri Özel Ödülü verildi. "Split", IoT tabanlı sensörlerden aldığı veriler ve yapay zeka yardımıyla çiftçiye kendi arazisi için en verimli ürünleri yetiştirmesine yardımcı olacak öneriler sunan ve ürünlerin gelişimini takip eden yazılımıyla özel ödülün sahibi oldu.

Kamu bankaları arasında ilk hackathon projesi olma özelliği taşıyan "Hack to the Future"da ödülleri alanında uzman isimler dağıttı. Bilgi ve bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, dijital çözümler, finans ile stratejik pazarlama gibi alanlarda uzman Prof. Dr. Esra Gençtürk, Celal Cündoğlu, Kıvanç Emiroğlu, Yılmaz Sonışık, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Uğur Bilgin, VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan kıyasıya mücadeleyi değerlendirdi.

"Yanınızdaki güç olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yarın, belki içinizden bazıları ile takım arkadaşı olacağız. Her birinizin iş hayatında büyük başarılara imza atacağınıza gönülden inanıyorum. Biliyoruz ki siz gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Kendi hikayenizi yazma konusunda son derece istekli ve yeteneklisiniz. Dünyaya bizden daha farklı pencerelerden bakıyorsunuz ama değerlerimizin korunması noktasında sorumluluk sahibisiniz. Nereden geldiğinizi unutmuyor, gideceğiniz yönü çok net biliyorsunuz. Her nerede olursanız olun VakıfBank yanınızdaki güç olmaya devam edecek. Yeter ki siz ülkemiz için, insanımız için çaba gösterin. Yeteneklerinizi, bilgi birikiminizi ve aklınızı, Türkiye için kullanmaya istekli olun." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, yarışmaya yurt dışı dahil 71 üniversiteden binden fazla tekil başvuru olduğunu ve ön değerlendirme sonucu finale kalan 12 takımın, 48 saat boyunca yarıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerin kodladığı gelecek hepimizin olacak, bununla gurur duyuyoruz. Hackathon'a katılan tüm takımları yürekten tebrik ediyoruz. Jürimiz, projeleri değerlendirirken ince eleyip sık dokudu. İlk 3'e girememiş olsanız dahi yollarımız mutlaka bir noktada kesişecek. Siz yeter ki azminizi ve heyecanınızı kaybetmeyin. Bu projede bizimle birlikte olan, bilgi ve tecrübeleriyle güç veren, etkinliğimize değer katan, kıymetli jüri üyelerimize de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

