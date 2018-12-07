Vakıfbank'ın Bileği Bükülmüyor

07 Aralık 2018 Cuma 14:30



07 Aralık 2018 Cuma 14:30

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 30-28 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, A Grubu'ndan namağlup olarak yarı finale yükseldi.VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'le yarın TSİ 12.00'de karşılaşacak.Salon: Shaoxing Olympic Sports CentreHakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)VakıfBank: Zhu, Cansu, Robinson, Slöetjes, Rasic, Zehra, Gizem (L) (Kübra, Ebrar, Tuğba, Ayça (L), Buket, Derya)Minas Tenis Clube: Gabi, Bruna, Mara, Natalia, de Souza, Macris, da Silva Nicolosi (L) (Maria Luisa, B.Costa, Lana, Cattani,)Setler: 25-23, 30-28, 25-18Süre: 1 saat 28 dakika (27, 35, 26) - İSTANBUL