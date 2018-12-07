Vakıfbank'ın Bileği Bükülmüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Brezilya
ekibi Minas Tenis
Clube'ü 25-23, 30-28 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, A Grubu'ndan namağlup olarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'le yarın TSİ 12.00'de karşılaşacak.
Salon: Shaoxing Olympic Sports Centre Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan
), Nathanon Sowapark (Tayland
) VakıfBank: Zhu, Cansu, Robinson, Slöetjes, Rasic, Zehra, Gizem (L) (Kübra, Ebrar, Tuğba, Ayça (L), Buket, Derya) Minas Tenis Clube: Gabi, Bruna, Mara
, Natalia, de Souza, Macris, da Silva
Nicolosi (L) (Maria Luisa, B.Costa, Lana, Cattani,) Setler: 25-23, 30-28, 25-18 Süre: 1 saat 28 dakika (27, 35, 26)
(İHA)
Tenis,Brezilya
07 Aralık 2018 Cuma 14:56