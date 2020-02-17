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VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son hafta müsabakasında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı ağırlayacak.

17.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:56VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son hafta müsabakasında yarın temsilcisi Lokomotiv 'ı ağırlayacak.
VakıfBank Sarayı'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlı takım, çeyrek finale kalmayı 5. hafta müsabakalarının ardından garantilemişti.
Lokomotiv Kaliningrad ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ettiği B Grubu'nda, 8 puanla 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı VakıfBank 3-2 kazanmıştı.

Kaliningrad, Rusya, Spor

Kaynak: AA

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