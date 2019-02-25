Vakıfbank'ın Konuğu

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS'i konuk edecek.VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda A Grubu'nda yer alan VakıfBank, ilk 5 maçını da kazanarak lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi.BEZIERS ise 5 müsabakada 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4 takımlı grupta 3. sırada yer alıyor.İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.Avrupa'da 27 maçtır kaybetmiyorVakıfBank, Avrupa'da 27 maçtır mağlup olmuyor.Son 3 sezonda oynadığı 27 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 39 maçın 38'ini kazanma başarısı gösterdi.